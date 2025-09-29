Inicia nueva ruta de transporte urbano en la capital

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Para devolverle el brillo y transformar el transporte público de la capital, y en cumplimiento a las indicaciones de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, el Gobierno del Estado puso en marcha este lunes la Ruta Sian Ka’an, como parte del segundo plan piloto del proyecto Tu Ruta Chetumal, con un servicio digno, seguro, inclusivo y eficiente.

Con estas acciones, el gobierno humanista con corazón feminista que encabeza la mandataria estatal reafirma su compromiso de transformar la movilidad y lograr que Chetumal brille con un transporte público de calidad, tal como se establece en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

La nueva ruta recorrerá avenidas estratégicas como Constituyentes del 74, Juárez e Insurgentes, conectando con universidades, preparatorias, escuelas, centros de trabajo y zonas comerciales. Su punto de retorno será el Parque de los Caimanes, donde hará conexión con la Ruta Caribe.

El servicio funcionará de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche, de lunes a domingo, con intervalos de paso de entre 15 y 20 minutos. Hasta el 5 de octubre, el traslado será gratuito.

En este contexto, se destacó que la Ruta Caribe ha tenido una respuesta positiva: hasta el corte del 29 de septiembre se habían transportado más de 48 mil pasajeros, lo que refleja la confianza de la ciudadanía en este nuevo modelo de movilidad. Se espera que con la incorporación de la Ruta Sian Ka’an, las cifras sigan aumentando.

El Gobierno del Estado recordó que el plan estratégico de movilidad es un proceso en construcción: en 2026 estarán en operación las nuevas unidades definitivas, y la ciudadanía podrá opinar y contribuir para mejorar frecuencias, paraderos y calidad en el servicio.