Zafarrancho deja heridos en asamblea municipal del PAN en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La asamblea del Partido Acción Nacional (PAN) en Othón P. Blanco para elegir a su nuevo comité directivo municipal terminó en un zafarrancho entre militantes, reflejo de la pugna interna que mantienen la presidenta estatal, Reyna Tamayo, y el secretario general, Germán González Pavón.

Durante el enfrentamiento, ocurrido en la sede estatal del partido en Chetumal, Germán González Pavón sufrió una herida en la cabeza que le provocó sangrado, mientras que su hijo, el regidor capitalino Germán González González, resultó policontundido. Ambos acudían a votar en apoyo de la planilla de Guadalupe González, esposa y madre de los lesionados, respectivamente, quien compitió en la contienda pero perdió, de acuerdo con versiones extraoficiales.

El choque se dio entre simpatizantes de González Pavón y del grupo de Reyna Tamayo, que en la capital tiene como principales operadores al diputado local Ángel Álvarez Cervera y al exlegislador Fernando “El Chino” Zelaya.

De manera preliminar se reporta que los resultados de las elecciones internas habrían quedado divididos entre ambos bloques, lo que aumenta la tensión por el control de los comités municipales panistas.

Las acusaciones también subieron de tono:

En respuesta, los seguidores de Tamayo aseguran que Germán González busca manejar al partido como un negocio familiar y que su molestia se debe a la pérdida de ingresos irregulares que obtenía de la organización.

El grupo de González Pavón acusa a los afines a Tamayo de compra de votos y de “poner al PAN al servicio del gobierno de Morena y el PVEM en Quintana Roo”.

Horas más tarde informó que había acudido a interponer una denuncia por las agresiones ocurridas la tarde de este domingo en Chetumal.

Germán Vidal González Pavón denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) al diputado local Ángel Álvarez Cervera y sus familiares de agredirlo a él y a su hijo Germán González, regidor del Ayuntamiento de Othón P. Blanco.

Destacó que la demanda quedó asentada en la carpeta de investigación FGE/QROO/09/4961/2025 y que ya se pusieron en marcha medidas de protección por parte de la FGE ante el riesgo que corren su familia y su persona.