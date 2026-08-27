Se forma la tormenta tropical “Dolly” en el Atlántico; vigilan trayectoria hacia el oeste

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CANCÚN.- La tormenta tropical “Dolly” se formó este jueves en aguas del océano Atlántico y se convirtió en el cuarto sistema tropical con nombre de la temporada de huracanes 2026, aunque por el momento no representa riesgo para la Península de Yucatán debido a su distancia y trayectoria prevista.

El nombre de la tormenta coincidió con la muerte este martes de la popular cantante Dolly Parton, aunque la coincidencia es fortuita, ya que los listados de nombres de tormentas son fijados de antemano por el NHC.

El fenómeno se localiza al este de las Antillas, a más de 5 mil kilómetros de la Península de Yucatán, luego de que la zona de baja presión que permanecía bajo vigilancia alcanzara la organización suficiente para convertirse en tormenta tropical.

Dolly presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 kilómetros por hora, mientras mantiene un desplazamiento hacia el oeste a aproximadamente 39 kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó la formación del sistema y mantiene vigilancia sobre su evolución y desplazamiento durante las próximas horas.

La formación de “Dolly” ocurre después de que la zona de baja presión asociada con una onda tropical incrementara rápidamente su potencial ciclónico. Durante la mañana de este jueves, autoridades de Quintana Roo habían informado que el sistema alcanzó 90 por ciento de probabilidad de desarrollo tanto para las siguientes 48 horas como para siete días.

En ese momento se encontraba aproximadamente a 5 mil 270 kilómetros de las costas quintanarroenses, por lo que las autoridades estatales señalaron que no representaba peligro para la entidad.