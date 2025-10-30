Investiga FGE a crematorio de mascotas en Chetumal por delitos contra el medio ambiente y la fauna

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La Fiscalía General del Estado (FGE) inició de una carpeta de investigación por delitos contra el medio ambiente y la fauna, así como de fraude derivado de más de 50 denuncias ciudadanas, en agravio del mismo número de víctimas particulares, luego de constatar la existencia de cadáveres de perros en estado de putrefacción en un predio próximo a un crematorio de mascotas, mismo que fue asegurado.

Los cuerpos de los caninos fueron encontrados en un predio baldío localizado en la avenida Primo de Verdad entre las avenidas Universidad y Boulevard, de la colonia Barrio Bravo, en este municipio, donde ciudadanos reconocieron cadáveres de sus mascotas que, supuestamente habían sido incineradas en un crematorio ubicado en Retorno Isla Contoy, entre Héroes de Chapultepec y Guadalupe Victoria de la colonia Barrio Bravo.

Las personas afectadas pagaron por el servicio de cremación de sus mascotas, entre mil 500 y 2 mil 500 pesos, por paquetes que incluían los servicios de certificado, urna biodegradable, biocenizas, bolsita de liberación, recuerdos y entrega de urna a domicilio.

Otros servicios que ofrecían son los de tanatología y psicología gratuita, consultas médicas veterinarias, quimioterapia para mascotas y cirugías.

Según las primeras investigaciones, las personas que contrataron los servicios del mencionado crematorio recibieron urnas que, en lugar de contener las cenizas de sus mascotas, tenían tierra.

Las primeras investigaciones señalan que el crematorio de mascotas no cuenta con licencia de funcionamiento y/o permisos municipales con giro de comercialización, por lo que fue asegurado.

La FGE de Quintana Roo hace un llamado a la ciudadanía para que, en caso de haber sido víctima de este establecimiento, acudan a las instalaciones de este organismo autónomo a fin de interponer su denuncia, o bien realizarla a través de la plataforma: https://enlinea.fgeqroo.gob.mx/.

Fuente: La Jornada