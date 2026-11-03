Joaquín Hendricks se reúne con “Alito” Moreno antes de que el PRI defina candidaturas en Quintana Roo

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CIUDAD DE MÉXICO.- El exgobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks, se reunió con el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, en vísperas de que el partido defina sus candidaturas en el estado. Moreno dio a conocer el encuentro en redes sociales, sin precisar si en la conversación se abordaron posibles postulaciones.

En su publicación, el dirigente priista destacó la experiencia de Hendricks, su trayectoria en el servicio público y su compromiso con México. También señaló que el encuentro fue una oportunidad para intercambiar ideas y escuchar a quienes han dedicado años a la vida pública.

Moreno aprovechó el mensaje para afirmar que el PRI cuenta con militantes con experiencia y capacidad para seguir aportando al país. Cerró con un llamado a mantener la unidad y continuar el trabajo dentro del partido, sin anunciar acuerdos ni adelantar nombres para las candidaturas en Quintana Roo.