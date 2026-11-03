Revelan video de Guadalupe Taddei y empresario acordando ganancias de contratos del INE

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CIUDAD DE MÉXICO.- Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y el empresario José Alfredo Hernández Casillas habrían hablado sobre contratos y porcentajes de ganancias en un nuevo video difundido.

En el fragmento difundido por Latinus, el empresario José Alfredo Hernández Casillas menciona dos millones de pesos para Guadalupe Taddei al referirse al contrato para producir la credencial para votar. En el video no se escucha responder a la entonces presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) ni se acredita que haya aceptado la propuesta o recibido dinero.

Según Latinus, la grabación correspondería a un encuentro del 16 de febrero y habría sido realizada por el propio empresario. El contrato al que alude Hernández Casillas fue adjudicado por el INE en diciembre de 2025 por alrededor de mil 300 millones de pesos.

En otro pasaje, Hernández Casillas dice que dejaría de involucrarse en los servicios de limpieza, pero que mantendría su interés en las credenciales para votar desde el extranjero. Al hablar de ese servicio, menciona un 15 por ciento, sin que el fragmento aclare sobre qué monto se calcularía.

El empresario también menciona a Raúl Mondragón, dueño de HuBOX, al hablar de un posible reparto de ganancias. Según la publicación, la empresa está relacionada con los códigos QR de las credenciales para votar.