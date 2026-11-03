Semarnat autorizó club de playa en Puerto Morelos con restricciones para proteger a las tortugas marinas

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PUERTO MORELOS.- La Semarnat autorizó de manera condicionada el proyecto Club 8 en Puerto Morelos. El club de playa ocupará un predio de 761 metros cuadrados en terrenos ganados al mar, pero deberá mantener el 80 por ciento de la superficie libre de construcciones permanentes y evitar que sus luces apunten al mar durante la noche, como parte de las medidas para proteger la zona de anidación de tortugas marinas.

El resolutivo de impacto ambiental contempla una estructura semifija de madera regional, con techo de zacate y cimentación sobre pilotes. Según la evaluación de la dependencia federal, las obras autorizadas no afectarán las formaciones coralinas ni los ecosistemas protegidos del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos. La superficie libre de construcciones deberá conservar la permeabilidad del suelo y permitir el tránsito de la fauna local.

El proyecto incluye una palapa con bar, cocina y sanitarios, además de mesas, sillas, sombrillas y camastros para los visitantes. La operación está prevista por 30 años y el mobiliario de playa deberá retirarse todos los días.

Entre las medidas de mitigación figura la reforestación de 108 metros cuadrados con vegetación propia de la duna costera. El club también deberá contar con un sistema de manejo de residuos sólidos urbanos durante las distintas etapas del proyecto.

Antes de comenzar cualquier obra, el promovente deberá acreditar que cuenta con factibilidades vigentes para los servicios básicos municipales. Durante la operación, la restricción de iluminación nocturna busca evitar que las luces interfieran con el ciclo reproductivo de las tortugas marinas.