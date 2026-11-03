United Airlines dejará de volar a Tulum en enero próximo

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TULUM.- United Airlines dejará de volar a Tulum el 4 de enero de 2027, cuando concluya su conexión directa con Houston. La ruta desde Newark terminará dos días antes. Son los últimos dos servicios que la aerolínea mantiene en el Aeropuerto Internacional de Tulum, después de retirar sus vuelos desde Chicago y Los Ángeles.

El último vuelo desde Newark está programado para el 2 de enero. De acuerdo con la información disponible, United ya comenzó a gestionar los reembolsos para los pasajeros afectados por las cancelaciones.

Entre las posibles razones del retiro se mencionaron una demanda menor a la esperada y los elevados costos de hospedaje en la región. La información disponible no incluye un pronunciamiento de United que confirme esos motivos.

La salida de United reducirá las opciones de vuelos directos entre Tulum y Estados Unidos. El ajuste se suma a la reducción de capacidad de JetBlue hacia el Caribe Mexicano y al traslado de operaciones aéreas hacia Cancún.