José Luis Pech advierte que bloqueará candidatura de Gustavo Miranda en MC

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CHETUMAL.- El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en Quintana Roo, José Luis Pech Várguez, advirtió que hará todo lo que esté a su alcance para impedir que Gustavo Miranda García se convierta en candidato a la gubernatura por ese partido.

El líder emecista manifestó su rechazo a la posibilidad de que el exdiputado, identificado anteriormente con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se incorpore a Movimiento Ciudadano con aspiraciones rumbo a la sucesión estatal.

Pech Várguez consideró que la trayectoria política de Miranda García no es compatible con los principios que, aseguró, busca representar el partido naranja.

“Haré todo lo posible, dentro o fuera de la dirigencia, para evitarlo”, sostuvo al referirse a una eventual candidatura del exlegislador.

El dirigente estatal afirmó que Movimiento Ciudadano debe apostar por perfiles ciudadanos, con trayectoria limpia y alejados de prácticas políticas que han provocado desgaste y desconfianza entre la población.

Además, señaló que el crecimiento que ha registrado MC en distintas entidades del país podría verse afectado si el partido toma decisiones que contradigan su discurso de renovación y transparencia.

José Luis Pech insistió en que la selección de candidaturas debe sustentarse en principios éticos y en perfiles que generen credibilidad entre la ciudadanía, especialmente de cara al próximo proceso electoral en Quintana Roo.

Las declaraciones del dirigente ocurren en medio de los movimientos políticos anticipados rumbo a la contienda por la gubernatura, donde distintos actores han comenzado a buscar espacios dentro de diversas fuerzas partidistas.

La postura de Pech también refleja tensiones internas en Movimiento Ciudadano respecto a la posible incorporación de políticos provenientes de otros partidos, situación que ha generado opiniones divididas entre militantes y simpatizantes del partido naranja.