Noroña reta a Washington: “Que hagan las listas que quieran”

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CIUDAD DE MÉXICO.- El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, desafió a Estados Unidos a publicar las listas que considere sobre presuntos vínculos de políticos de la Cuarta Transformación con el crimen organizado, y aseguró que su movimiento no permitirá presiones externas ni imposiciones desde el extranjero.

Las declaraciones del legislador ocurrieron luego de la reunión que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con senadores y diputados de Morena, PT y Partido Verde, donde —según explicó— se abordó la defensa de la soberanía nacional.

“Que hagan las listas que quieran”, expresó Fernández Noroña al referirse a las versiones sobre posibles señalamientos desde Estados Unidos contra funcionarios y políticos mexicanos.

El senador sostuvo que su movimiento no se “doblará” frente a presiones externas y afirmó que no permitirán que desde otro país se intente influir en el rumbo político de México.

“No vamos a entregar al país, su soberanía, su independencia ni su riqueza natural”, declaró.

La polémica se da en medio de las acusaciones surgidas en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y políticos mexicanos presuntamente relacionados con el Cártel de Sinaloa, entre ellos el senador Enrique Inzunza.

Fernández Noroña afirmó que durante el encuentro con la presidenta Sheinbaum se insistió en la necesidad de defender la soberanía, la democracia y la justicia social.

“Es la defensa de la independencia, de la soberanía nacional, de nuestro pueblo y de nuestra patria”, señaló el legislador al resumir el mensaje transmitido por la mandataria federal.

Asimismo, indicó que existe la posibilidad de que legisladores y representantes de la Cuarta Transformación recorran distintos puntos del país para explicar a la ciudadanía el contexto de las acusaciones y la postura del movimiento oficialista frente a los señalamientos provenientes de Estados Unidos.