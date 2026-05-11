Quintana Roo, “el ideal” verde

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La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

– Explicación no pedida, cinismo manifiesto, la del verde Escobar.

– Bajo este modelo de alianza, el verde puede ganar la Presidencia de la República en 2030, con Morena como partido satélite.

A nivel nacional y local se ha insistido en que la alianza morena-verde es un despojo hormiga de votos y cargos de elección popular de la audaz-voraz dupla Jorge Emilio/Manuel Velasco.

La culpa no es toda de este grupo de interés, sino de los partidos grandes que para disimular la sobre-representación electoral en las cámaras legislativas, que hizo crisis cuando el parásito verde vio afectados sus intereses con la reforma electoral -por la desaparición de las plurinominales- y votó en contra, frustrando uno de los más importante entre los cien compromisos de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo y viejo reclamo de la sociedad.

“Quintana Roo es un ejemplo de coaliciones y el ideal donde sí funcionan” se atrevió a decir. ¡Por supuesto! Le faltó decir que el verdadero ideal es que Morena sea un partido satélite del verde. En Quintana Roo, de facto, Morena ya es un satélite del verde.

Bajo este modelo pueden ganar la Presidencia de la República, con Morena como partido satélite del verde. Así, el candidato presidencial en 2030 de la coalición, sería Jorge Emilio o Manuel Velasco, siglado ya sea por el verde o por morena, tan común en “el ideal” Quintana Roo.

CON PECHO DE PALOMA

Ya encarrerado profundizó su cinismo el gélido Escobar, quien se atrevió a confesar que “gran parte de ese éxito se debe a la gestión de la gobernadora Mara Lezama, que no sólo ha hecho crecer a Morena, sino también a sus aliados.

“Aquí es un privilegio tener la coalición con Morena. Donde tiene una gobernadora del calibre de la de Quintana Roo te da, ahora sí con pecho de paloma, salir a los espacios públicos del estado y presumir tu coalición. Bienvenidas las coaliciones cuando tienen una servidora pública como Mara Lezama”, delató sin rubor, en entrevista radiofónica con el colega periodista Marcelo Salinas.

La relación tóxica de morena-verde en el país y sobre todo en “el ideal” Quintana Roo, es una de las causas principales de la caída de aceptación del partido guinda, que ya toca un piso de 34%, cuando llegó a tener 54%, aunque Claudia Sheinbaum mantenga más del 70% y en Quintana Roo más de 80%.

El electorado quintanarroense sigue atento esta confusión de colores en el estado caribeño, donde abundan los guindas vestidos de verde y verdes que se confirma en vestidos de guinda y donde nada es verdad, nada es mentira, todo es del color del cristal con que se mira.

“Tonto son quienes creen que el pueblo es tonto”, frase insistente del tótem de la 4T, que se confirma en el actual proceso pre-pre-adelantado en Quintana Roo, donde ese “pueblo tonto” está dando muestras de que no lo engañan y está atento a ese juego confuso de manos. Usted tiene la última palabra.