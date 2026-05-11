Sin permisos no tocaremos Mahahual, afirma Royal Caribbean

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MAHAHUAL.- La empresa Royal Caribbean aseguró que no iniciará ningún trabajo de construcción del proyecto turístico Perfect Day México, en Mahahual, hasta contar con todas las autorizaciones ambientales correspondientes emitidas por las autoridades federales.

El presidente de Royal Caribbean México, Ari Adler Brotman, afirmó que la compañía respetará los procesos legales y ambientales antes de arrancar cualquier obra en la zona, en medio de las preocupaciones expresadas por habitantes y grupos ambientalistas sobre el posible impacto del parque acuático.

“No vamos a iniciar hasta que tengamos todos los permisos necesarios”, declaró en entrevista con El Sol de México.

La polémica en torno al proyecto aumentó luego de que organizaciones ambientalistas, entre ellas Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), señalaran presuntas irregularidades en la aprobación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Mahahual, avalado en diciembre de 2025 por autoridades estatales y municipales.

De acuerdo con estas organizaciones, el cambio de uso de suelo de más de 107 hectáreas se aprobó en menos de tres semanas y sin respetar plenamente los tiempos legales para la consulta pública, lo que generó inconformidad entre habitantes de la comunidad.

El proyecto actualmente permanece bajo evaluación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), instancia encargada de emitir la autorización definitiva en materia de impacto ambiental.

Como parte de las medidas planteadas, Adler Brotman informó que la empresa contempla invertir más de 200 millones de pesos en infraestructura para el manejo de residuos sólidos, con una planta que procesaría tanto la basura generada por el parque como la de la propia comunidad.

También explicó que el complejo contaría con una planta desalinizadora mediante ósmosis inversa para reducir la extracción de agua del subsuelo y que el líquido utilizado sería tratado antes de ser reinyectado al manto freático.

Respecto a las críticas por la llegada estimada de hasta 21 mil visitantes diarios, el directivo sostuvo que Mahahual ya recibe volúmenes similares durante las jornadas de arribo de cruceros turísticos.

En materia ambiental, señaló que el desarrollo se realizaría sobre 45 hectáreas previamente impactadas y aclaró que los sellos de clausura colocados anteriormente por la Profepa derivaron de un “malentendido” relacionado con la demolición de estructuras antiguas, y no por nuevas construcciones.

Pese a los programas sociales y ambientales que actualmente impulsa la empresa en la región, como acciones contra el sargazo y apoyo a servicios comunitarios, Royal Caribbean reconoció que aún existe inconformidad y preocupación entre sectores de la población local.

Por ahora, el futuro del proyecto turístico permanece sujeto a la resolución final que emita la Semarnat.