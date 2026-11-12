Opinión Signos

Las elecciones del Bienestar

12 noviembre, 2026
Admin
10

Signos

El partido Movimiento de Regeneración Nacional, el Morena, se hizo dominante con el carisma de Andrés Manuel López Obrador.

Y lo seguirá siendo mientras el invento genial del tabasqueño de los financiamientos socioelectorales del Bienestar -procedente del desaparecido izquierdismo tricolor- no hundan el presupuesto federal.

No importa si sus gobernantes y demás representantes populares -‘de izquierda’, claro está: verdes o guindas fundacionales- son unos perfectos delincuentes y traficantes de los peores intereses en el poder público.

SM

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *