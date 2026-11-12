Las elecciones del Bienestar

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Signos

El partido Movimiento de Regeneración Nacional, el Morena, se hizo dominante con el carisma de Andrés Manuel López Obrador.

Y lo seguirá siendo mientras el invento genial del tabasqueño de los financiamientos socioelectorales del Bienestar -procedente del desaparecido izquierdismo tricolor- no hundan el presupuesto federal.

No importa si sus gobernantes y demás representantes populares -‘de izquierda’, claro está: verdes o guindas fundacionales- son unos perfectos delincuentes y traficantes de los peores intereses en el poder público.

SM