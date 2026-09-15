Ocupación hotelera de Holbox cae a 43.8% y preparan estrategia para recuperar turistas en invierno

Comparte esta Noticia

HOLBOX.- La ocupación hotelera de Holbox descendió a 43.8 por ciento durante esta semana, nivel ligeramente inferior al promedio de 45.8 por ciento registrado en el Caribe Mexicano, ante lo cual autoridades turísticas de Lázaro Cárdenas comenzaron a reforzar la promoción de la isla con miras a recuperar visitantes durante la temporada de invierno.

El director municipal de Turismo, Alejandro González Villanueva, explicó que la disminución coincide con las semanas posteriores al inicio del ciclo escolar, periodo en el que tradicionalmente se reduce el flujo de viajeros hacia el destino.

A este comportamiento se suma la proximidad del cierre de la temporada del tiburón ballena, una de las actividades que atraen visitantes a Holbox durante estos meses.

Ante la baja registrada en septiembre, la Dirección de Turismo mantiene reuniones con empresarios, prestadores de servicios y otros integrantes del sector para definir acciones que permitan fortalecer la promoción durante las semanas de menor actividad.

Parte de la estrategia estará enfocada en preparar la temporada de invierno, considerada uno de los periodos de mayor afluencia turística para la isla.

González Villanueva señaló que el objetivo es aprovechar los diferentes atractivos disponibles en Holbox para incrementar nuevamente la llegada de viajeros y evitar que los actuales niveles de ocupación se prolonguen hacia el cierre del año.

El funcionario reconoció la disminución registrada en los hoteles, pero sostuvo que la isla cuenta con una oferta turística que permite generar actividad más allá de la temporada del tiburón ballena.

Las autoridades municipales y el sector empresarial buscarán intensificar la promoción de estos atractivos durante los próximos meses, con la expectativa de elevar la ocupación conforme se acerque el periodo vacacional de invierno.