La nueva agencia alimentaria estatal

El minotauro

Por Nicolás Durán de la Sierra

El de patear el bote, verlo rodar por el suelo y de nuevo patearlo, como todas las artes demanda talento y una buena dosis de tenacidad, que las musas no bajan solas del éter, y en tal disciplina ha brillado, sin duda, la XVII Legislatura estatal.

Va a medio camino de su breve vida, que es de sólo dos años, sin dejar huella perenne o, de menos, transitoria… Admirable es su manejo del vacío.

Sin embargo, pese a sus diáfanos esfuerzos no falta un insolente como el Observatorio Legislativo que opine que ha sido un pobre desempeño el de los disputados, y no sólo eso, sino además se atreva a proponer temas en la agenda legislativa como Aguakan o la ausencia en el Estado de un defensor de los Derechos Humanos. Puras banalidades.

La asociación olvida que los diputados están ocupados en la dichosa ley de movilidad, la que va de comisiones al pleno y de allí de nuevo a comisiones, con taxistas y Uber por oscuras sombras, como para distraerse en tales temas. Por cierto, se incluyó ya en dicha ley a los ‘motorrepartidores’ de comida y otros artículos; omisión que había que restañar con un gravamen del 2%.

Pero tornemos al añejo arte de patear el bote, o mejor de hacerlo con la destreza de la actual legislatura, que en política el no hacer también implica movimiento y es hasta postura frente a los conflictos. Así pues, quizá lo más extraño no sea que les falte inspiración directa y por ello no hagan nada, no, sino que hayan sucumbido al dudoso encanto del sonido de los botes que patean.

En contraste, como lo vimos a principios de semana, la gobernadora Mara Lezama no cesa en su labor y, desde el Palacio Nacional anunció la creación de la Agencia de Seguridad Alimentaria de Quintana Roo, organismo que tiene como fin garantizar este derecho básico, cuya falta alcanza al 30 por ciento de nuestra población, sobre todo en el centro y sur estatal.

Se trata de un programa que, en buena parte apoyado por la operación carguera del Tren Maya, movilizará bienes campesinos y pesqueros locales con la lógica generación de riqueza. El modelo de la nueva agencia, piloto en el país, sin duda será emulado por otros Estados en los que abatir la pobreza es urgente, como Chiapas y Oaxaca. Enhorabuena por la agencia.