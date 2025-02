La presidenta Claudia Sheinbaum presenta reformas contra la reelección y nepotismo

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el Teatro de la República, en Santiago de Querétaro, donde hace 108 años se firmó y promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión dos reformas constitucionales para eliminar la reelección y el nepotismo en todos los puestos de elección popular.

“Hoy 5 de febrero, no puedo dejar pasar la fecha, así que estoy enviando al Congreso de la Unión dos nuevas reformas Constitucionales: la primera en honor a la constitución de 1917, la no reelección de ningún puesto de elección popular. Sufragio efectivo no reelección”, destacó la mandataria federal al encabezar el aniversario de la Carta Magna.

“La segunda, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro, tratándose de un puesto de elección popular, es decir, no al nepotismo”, enfatizó.

Estas iniciativas se suman a otra serie de reformas legales presentadas en las semanas previas como las que establecen el marco legal con el que Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) regresan a ser empresas públicas del Estado mexicano.

En un evento sin la representación oficial del Poder Judicial de la Federación, la jefa del Ejecutivo federal consideró que en las elecciones del 2 de junio de 2024, cuando triunfó en las urnas, el pueblo de México también eligió a un nuevo Congreso constituyente, es decir con las facultades para reformar la Carta Magna.

La presidenta se refirió a la mayoría legislativa con la que actualmente cuenta Morena, y sus fuerzas aliadas del Partido del Trabajo y el Partido Verde. Dicha coalición legislativa, aprobó sólo entre septiembre y diciembre 14 reformas constitucionales que promovió el exmandatario López Obrador.

Recordó que, en 1917, el entonces Congreso constituyente redactó en 62 días la Constitución mexicana que actualmente rige la política del país. Destacó que con la promulgación de la Carta Magna, México se puso a la vanguardia en el mundo porque se reconocieron los derechos sociales.

Sin embargo, narró que en 1982 “inició la larga noche neoliberal” que restó visión social y nacionalista a la Constitución.

“La visión social y nacionalista de la Contitución cambió con cerca de 500 reformas. Se privatizaron bienes públicos y recursos naturales, se subordinó el desarrollo del país a intereses externos, se desmanteló gran parte del Estado de bienestar, se debilitaron las conquistas sociales y se empobreció a la mayoría de los mexicanos”, expuso.

“Por fortuna (…) no se atrevieron a cambiar el artículo 39 de la Constitución”, dijo, y el cual refiere que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Sheinbaum Pardo destacó que con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador inició la Cuarta Transformación de la República en 2018; y que hace un año, el tabasqueño envió “diversas iniciativas de reformas constitucionales para recuperar y ampliar el sentido social y nacionalista de la Consitución de 1917”.

“El 2 de junio de 2024 el pueblo de México no tuvo dudas y mayoritariamente dijo: Que siga la transformación y que llegue la primera mujer presidenta”, agregó.

La presidenta puntualizó que la reforma más importante que envió el exmandatario fue la reforma al Poder Judicial, para elegir por voto popular a ministros, jueces y magistrados.

“Con base en el artículo 39 (…) el pueblo decidió que las y los jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo de México. Así que este primero de junio habrá elecciones en nuestro país”, dijo.

También destacó reformas para integrar los programas sociales como derechos constitucionales, el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos y la llegada de mujeres a la Constitución.

Acompañada de su gabinete, de gobernadores y gobernadores, de legisladores oficialistas, y de tres ministras -de 11 que conforman la Suprema Corte- afines a la 4T, Sheinabum Pardo dejó en claro que, en un contexto de constantes amenazas desde Estados Unidos, México es un país libre.

“México es un país libre, independiente y soberano. No somos colonia de nadie, ni protectorado de nadie”, enfatizó.

“Queremos declarar, y que se oiga fuerte y lejos, que cualquier intención de afectar nuestro derecho de ser un pueblo libre, un país independiente, una tierra soberana, se topará con un pueblo valiente que sabe luchar para defender sus derechos y a su patria”, esgrimió.

Fuente: El Sol de México