La reforma política de Claudia Sheinbaum

Comparte esta Noticia

La última palabra

• ¿Se concretará o será frenada por las resistencias internas?

• Quintana Roo, en medio de esa batalla.

Por Jorge A. Martínez Lugo

La reforma política que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum es y no es el proyecto de reforma de su antecesor y padre del proyecto político de la 4T, Andrés Manuel López Obrador.

Sí es, porque la 4T necesita, sí o sí, transformar el sistema electoral y de partidos, está podrido, bandera del obradorismo desde la oposición y compromiso de campaña; indispensable para el segundo piso de la 4T.

No es, porque a diferencia de Amlo quien primero develó la iniciativa y después el debate, Claudia Sheinbaum primero abre el debate-consulta para después presentar la iniciativa; aunque ya tiene principios establecidos, el proyecto podría ajustarse dependiendo de la intensidad, el rumbo del debate y la profundidad histórica que pueda imprimir su gobierno, que es el mismo proyecto de nación, pero la reforma electoral le daría a su sexenio un peso propio.

La reforma política de Claudia no tiene vuelta atrás. Si las resistencias internas se imponen y resulta una reforma “descafeinada” su papel como líder del proyecto se vería mermado e incluso podría perder autoridad moral como una primera presidenta sometida a las fuerzas internas conservadoras de su propio movimiento. En esta posibilidad, Quintana Roo terminaría siendo entregado a la mafia verde como moneda de cambio.

Si la reforma política va, entonces su capacidad de liderazgo histórico se fortalece y sería la última gran reforma para consolidar el segundo piso de la 4T, después de la reforma judicial que ésta sí ya venía armada.

LA REFORMA DE REYES HEROLES

El antecedente histórico más importante de la actual reforma, es la de 1977 impulsada por Jesús Reyes Heroles con el presidente José López Portillo; en aquella “apertura democrática” se crearon las diputaciones plurinominales. Antes, en 1963, se habían creado las “diputaciones de partido” con López Mateos.

LA REFORMA DE 1996

La otra reforma político electoral significativa, fue la de 1996, con Ernesto Zedillo, cuando el IFE adquiere autonomía, se desprende de la tutela de la Secretaría de Gobernación y se integra como un órgano constitucional autónomo y enseguida se convierte en INE. Los dinosaurios de lo que quedaba del PRI se opusieron porque perdían sus privilegios, pero finalmente agacharon la cabeza. Igual hoy, los dinosaurios del prianismo reciclado en Morerna-verde se oponen al proyecto de reforma, porque pierden privilegios.

Viéndolo con esta perspectiva histórica, la actual reforma política solo sería comparable en profundidad con la de Jesús Reyes Heroles de 1977, cuyo principio de pluralidad para dar voz a las minorías políticas, se fue degradando hasta los niveles de simulación perversa de ahora.

LA RESISTENCIA ES INTERNA

Por eso los dos partidos políticos parasitarios por excelencia, el verde y PT, ya se están oponiendo a la desaparición o transformación de la ubre de las 200 “pluris” porque no les conviene un sistema más democrático y representativo, en donde ya no sean un botín que se reparten las élites de los partidos, como también se reparten los elevadísimos presupuestos que hacen de la democracia mexicana una de las más caras del mundo.

La resistencia del verde y PT es por temas económicos y de control político de sus franquicias que son propiedad de las mismas dos personas desde que nacieron ambos partidos: Jorge Emilio González y Alberto Anaya, sus dueños.

Otras resistencias que tiene la reforma política de Claudia Sheinbaum son los cacicazgos internos como los de Ricardo Monreal, Adán Augusto y otros que han dado reiteradas muestras que lo suyo lo suyo es el ejercicio del poder y saqueo de los dineros, como en la era prianista de la que proceden.

En intensa estira y afloja, Quintana Roo está en medio de esa batalla. La sucesión estatal se debate entre a) consolidarse como un coto político-económico verde disfrazado de guinda, b) de plano entregarlo al verde sin máscara, o c) la candidatura para una o un candidato guinda puro. Se acabó el espacio, por lo que éste será tema de otra entrega. ¿Cómo lo ve? Usted quien tiene la última palabra.