La triste historia de Maria Luisa: fue encarcelada durante 25 años por un crimen que no cometió… para luego ser echada por la fuerza.

MORELOS, MX.- Una mujer que estaba recluida en una cárcel mexicana dese hace 25 años, obtuvo el beneficio de la preliberación; sin embargó, se negaba a salir de prisión y tuvo que ser sacada a la fuerza, publicó 24-horas.mx.

Fue durante la tarde del pasado jueves 2 de febrero que una mujer de nombre María Luisa causó revuelo en redes sociales al ser captada siendo cargada y sacada a la fuerza por custodias del Penal de Atlacholoaya.

De acuerdo a los reportes, la mujer se rehusaba a dejar la cárcel porque no se sentía feliz con su libertad. Tanto ella como las autoridades mexicanas afirman que fue presa injustamente por el delito de secuestro; sin embargo, la mujer buscaba justicia y el reconocimiento público de su inocencia, lo que habría causado su negatividad de salir de la cárcel.

“Me sacaron a la fuerza. […] Ya habíamos obtenido el compromiso de la Fiscalía General de Justicia para buscar y procesar a los exagentes judiciales que me detuvieron una tarde del 6 de enero de hace 25 años y me sometieron a tortura para fincarme el delito”, declaró a medios locales luego de que dos custodias la cargaran hasta el estacionamiento del penal.

“Este momento realmente no lo imaginé. El día que tuviera mi libertad iba a estar aquí presente mi madre, mis hijos, toda mi familia. No me imaginé mi salida tan violenta. Estoy aquí, estoy viendo la calle y no me hace feliz”, señaló.

Será el 15 de febrero que la Fiscalía de Morelos concluya las investigaciones y ejecutará acción penal contra los policías ministeriales de la entonces Procuraduría General de Justicia, quienes detuvieron a María Luisa tras las investigaciones en las que arrojan elementos para determinar que la mujer fue encarcelada injustamente. (Fuente: 24-horas.mx)