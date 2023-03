¿Liam Hemsworth demandó a Miley Cyrus por difamación en la canción “Flowers”?

Comparte esta Noticia

Liam Hemsworth ha tenido problemas tras el estreno de la canción “Flowers” de Miley Cyrus, aseguraron diferentes medios de espectáculos norteamericanos, pues ha sufrido acoso en diferentes lugares por culpa de ella.

Y es que varios usuarios han señalado que “Flowers” fue compuesta para el actor de The Witcher, por las vivencias “tóxicas2 que tuvo Miley a su lado cuando estuvieron casados.

Los medios aseguraron que Liam es blanco de comentarios de odio y esto le afectaría a su contrato con The Witcher pues estaría a punto de perderlo, pues los productores no creen que sea un buen augurio para la serie.

Aunque la canción no lo señala en específico, es una indirecta hacia él, pues fue lanzada el día de su cumpleaños y es la respuesta a su canción favorita, “When i was your man” de Bruno Mars.

Aunque ninguna de las partes ha salido a desmentir la existencia de este documento (la demanda)—y gracias a Reddit podríamos concluir rápidamente que se trata de un bulo fácil de crear a través de una plantilla online—, lo cierto es que en Twitter la supuesta copia se ha hecho viral, provocando gran cantidad de comentarios, entre los que destaca uno por encima del resto que se ha repetido constantemente.

En cualquier caso, si el litigio fuera real, las posibilidades de que Hemsworth pudiera ganar el juicio serían prácticamente nulas, ya que Flowers no le menciona directamente en ningún momento y los indicios serían insuficientes.