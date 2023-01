Liberan a dos de los periodistas de Tierra Caliente, en Guerrero

Comparte esta Noticia

CHILPANCINGO.- La madrugada de este jueves fueron puestos en libertad los periodistas Jesús Pintor Alegré y Fernando Moreno Villegas, quienes habían sido “levantados” por integrantes de un grupo criminal.

Los dos, quienes administran el sitio de noticias Escenario Calentano, fueron dejados por sus captores en la comunidad de San Pedro Río Cuirio, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalan, y posteriormente rindieron su declaración en la Agencia del Ministerio Público.

A través de un video publicado en la página de Facebook La Critica De La Región Guerrero se publicó una transmisión en vivo a las 02:23 horas de este miércoles 12 de enero en donde se les ve a ambos en libertad, mientras Jesús Pintor relata un poco de lo que vivió en los días pasados: “Nos liberaron después de varios días de estar cautivos, no sé en qué ubicación tenía yo venda y tenía las manos esposadas”.

En el video Jesús explica el motivo por el cual fueron secuestrados, el cual habría sido por un malentendido por una publicación en una página, por lo que sus captores decidieron ponerlos en libertad, asimismo, se le nota nervioso, por lo que aclara: “Perdonen estoy muy emocionado, estoy todavía desubicado por esto que acaba de suceder.”

De igual forma, mencionó que sus compañeros los fueron a recoger y agradeció a las personas que se conmovieron por la situación y reiteró que desconocen exactamente en dónde estaban, además de que había personas encapuchadas y no logró distinguir quiénes eran. Por su parte, Fernando Moreno Villegas aclaró que él no es periodista, sino Químico Biólogo Parasitólogo y habló de su experiencia: “El 25 de diciembre unas personas me llegaron por atrás, me ataron de los ojos, no alcancé a ver quién, no vi nada, simplemente me dijeron ‘súbete aquí'”.

Asimismo, coincidió en que desconoce el lugar al que fue llevado desde el 25 de diciembre hasta el 12 de enero fueron abandonados en el Rio Cuirio, rumbo a Coyuca de Catalán: “Ya que nos estaban comentando que yo era administrador o creador de la página Escenario Calentano, el cual, el creador de la página Escenario Calentano es Alan García Aguila, él tampoco es periodista, eso quiero también decirles, que él no era periodista, no es periodista y no creo que sea periodista porque él es abogado.”

En días pasado fue subido a redes sociales un video en el que se les observaba encadenados.y haciendo saber que era porque estaban “pagando consecuencias de las publicaciones” que realizan.

El video de no más de 41 segundos mostró a personas visiblemente nerviosas. Este material era el último del que se tenían noticias de ellos.

La desaparición de Alan García Aguilar, Fernando Moreno Villegas y Jesús Pintor Alegre fue reportada por familiares desde el pasado 27 de diciembre del año pasado.

Fuente: Excélsior/El Heraldo de México