‘Libros de texto no cambiarán’, dice Sheinbaum tras despido de Marx Arriaga de la SEP

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de versiones sobre la salida de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los libros de texto gratuitos no sufrirán modificaciones en su contenido central y que la Nueva Escuela Mexicana se mantendrá como eje del modelo educativo nacional.

Durante la inauguración de la ampliación del Bachillerato Nacional Plantel San Pablo del Monte, en Tlaxcala, la mandataria afirmó que la reforma educativa implementada en los últimos años forma parte del proceso de transformación del país y que los materiales escolares actuales continuarán vigentes.

“Esos libros de texto no van a cambiar y, obviamente, la Nueva Escuela Mexicana es parte de esta transformación que estamos viviendo. Eso sí, a los libros de texto les vamos a incorporar algo: las mujeres en la historia”, expresó.

La declaración ocurre en un contexto de tensión dentro del sector educativo, luego de que el viernes trascendiera la destitución de Marx Arriaga, quien se desempeñaba como director general de Materiales Educativos en la SEP. No obstante, el funcionario señaló públicamente que no ha recibido un documento oficial que formalice su salida y aseguró que permanecerá en el cargo hasta que exista una notificación conforme a la ley.

Sheinbaum destacó que uno de los cambios más relevantes en años recientes fue la modificación en los planes y programas de estudio de primaria y secundaria, así como en la visión pedagógica, lo que dio origen a la Nueva Escuela Mexicana.

En ese marco, reiteró que los libros de texto gratuitos conservarán su orientación actual, aunque se reforzará la inclusión de contenidos que visibilicen el papel de las mujeres en la historia nacional, como parte de una perspectiva más amplia de igualdad y reconocimiento.

Además, señaló que la expansión de la infraestructura educativa —como la apertura y ampliación de planteles— también forma parte del fortalecimiento del modelo educativo impulsado por su administración.

Con ello, la presidenta buscó enviar un mensaje de continuidad en la política educativa, pese a los movimientos internos registrados en la dependencia federal.