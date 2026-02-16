Fracasa afiliación del PAN

Comparte esta Noticia

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

El relanzamiento del Partido Acción Nacional en octubre de 2025 contempló una campaña de afiliación, que después de casi cinco meses ha fracasado, al incrementar apenas 1% su padrón nacional de militantes, al pasar de 318 mil a 323 mil afiliados. El mínimo para no perder el registro es de 256 mil militantes.

Llama la atención que un partido histórico como es el PAN, segunda fuerza electoral nacional, apenas tenga el mínimo de afiliados para no perder su registro.

En Quintana Roo registra solo 2,630 personas afiliadas y según la Ley General de Partidos Políticos, para no perder el registro cada partido deberá tener cuando menos 3 mil afiliados en por lo menos 20 entidades o 300 afiliados en cuando menos 200 distritos electorales federales de los 300 que existen.

Con estas cifras el PAN está en la rayita para no perder su registro por insuficiente número de militantes, de acuerdo con el artículo 10 de dicha ley.

GASTA 57 MILLONES DE PESOS

En octubre pasado, el PAN renovó su imagen y su presidente Jorge Romero Herrera, anunció un “relanzamiento” que incluyó una campaña masiva de afiliación.

Esta campaña ha fracasado si consideramos que desde esa fecha solo aumentó su padrón 1% a pesar que ha gastado en el mismo lapso más de 57 millones de pesos.

De los cuales destinó 8 mdp en una aplicación para la afiliación que usa datos biométricos; otros 3.5 mdp para proyectar un spot en Cinépolis; 500 mil pesos al periódico Reforma; 530 mil a Televisa en la revista TV y novelas; 5 mdp en pantallas LEDs; 23 mdp en gorras, banderas y bolsas; 8 mdp en anuncios en redes sociales; 306 mil pesos en comprar dos libros cuyos autores son dirigentes panistas: Fernando Rodríguez Doval y Julio Castillo López, cercanos a Jorge Romero.

Sin embargo, este gasto y la campaña de afiliación no ha rendido resultados, lo cual se confirmará a finales de marzo de 2026, cuando por ley el INE hará el corte que marca la Ley con el número actualizado del padrón de afiliados de cada partido, requisito para participar en las elecciones de junio de 2027. Usted tiene la última palabra.