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COZUMEL.- La décima octava edición del Ironman Cozumel arrancó en la Marina Cozumel con la participación de más de 2,100 atletas procedentes de 85 países. La gobernadora Mara Lezama dio la señal de salida del evento junto con Jaime Cadaval Baeza, presidente de la Federación Mexicana de Triatlón; Jacobo Arzate, presidente de la CODEQ y el presidente municipal de Cozumel, José Luis Chacón.

La competencia reúne a atletas profesionales y participantes de grupos de edad, en las ramas femenil y varonil. 700 competidores son de Quintana Roo. El evento es clasificatorio para el Campeonato Mundial Ironman 2027, programado para octubre en Kona, Hawái, por lo que participan los mejores competidores del mundo.

El recorrido consta de 3.8 kilómetros de natación en el mar Caribe, 180 kilómetros en bicicleta y una carrera de 42.195 kilómetros. La edición contempla premios para los cinco primeros lugares de cada grupo de edad, para los primeros cinco lugares de la categoría profesional en ambas ramas y para los cinco mejores clubes de triatlón.

El 20.8% de competidoras son mujeres y el 79.20% son hombres. Triclubes de 85 países en dos categorías: profesional y grupo de edad 18 a 89 años.

Destacan 4 atletas élite participando por México, 2 de ellos mujeres. 14 competidores son de Cozumel.