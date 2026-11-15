Rafa Marín advierte que excluir a los fundadores de Morena pondría en riesgo la unidad del partido

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CANCÚN.- Rafael Marín Mollinedo advirtió que dejar fuera a quienes fundaron Morena pondría en riesgo la unidad del partido. El exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) pidió respetar la encuesta y buscar consensos para definir la coordinación municipal en Benito Juárez, cargo que dijo estar dispuesto a asumir si así lo determina el proceso interno.

Marín hizo el planteamiento en el domo deportivo de la Región 237 de Cancún, durante la asamblea informativa de Atenea Gómez Ricalde, aspirante a la coordinación del Distrito 03 federal. El cofundador de Morena sostuvo que la militancia que participó en la construcción del movimiento desde sus primeros años debe tener un lugar en las decisiones del partido.

El exfuncionario afirmó que ningún proyecto personal, de grupo o de partido debe estar por encima de los intereses de la población. Su principal rival por la coordinación municipal es Pablo Bustamante, exsecretario estatal del Bienestar y militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La advertencia se sumó a una serie de pronunciamientos en los que Marín había mantenido un tono conciliador con la dirigencia nacional de Morena, sus aliados y el coordinador estatal de la Transformación, Eugenio «Gino» Segura, con quien incluso se fotografió. En intervenciones anteriores, también había afirmado que no abandonaría Morena.

En la asamblea, Marín defendió la alianza de la Cuarta Transformación con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Pidió construir la unidad mediante el diálogo y los acuerdos, y evitar las descalificaciones entre compañeros durante el proceso interno.

Como parte de su propuesta para Cancún, planteó combatir la corrupción, reducir la pobreza y ampliar las oportunidades. También propuso mejorar los servicios públicos en las colonias para atender la desigualdad.