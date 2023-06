López Obrador llama “hipócrita” a Fox por adjudicarse autoría de pensiones a adultos mayores

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que Vicente Fox afirmara que fue con él que iniciaron las pensiones para adultos mayores, pues aseguró que el panista estaba en contra de dichos apoyos, por lo que lo llamó “hipócrita” y “caradura”.

“Lo de Fox es una reverenda mentira, es muy hipócrita (…), la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía, como dicen una cosa dicen otra, no hay congruencia”, expresó en su mañanera de este 9 de junio.

López Obrador criticó que los panistas vengan de “oportunistas” con miras a 2024 a adjudicarse dicho programa, pues mencionó que él lo impulsó desde que era jefe de Gobierno en la Ciudad de México y ahora en la Presidencia lo llevó a la Constitución para garantizar que fuera un derecho constitucional.

Durante su conferencia y para dejar prueba de la postura que tenía el panista sobre este tema, el mandatario exhibió un video en el que Vicente Fox se pronunciaba en contra de las pensiones a adultos mayores al decir que ello llevaría a la quiebra al país.

“Ahora como es un programa muy aceptado, bien visto por la gente, estos oportunistas, conservadores, corruptos, cínicos ya quieren decir fuimos nosotros”, reprochó.

“Imagínense Fox diciendo eso, que me consta, me dejo de llamar Andrés Manuel, que él se opuso por esa mentalidad clasista, neoporfirista, ahora resulta que ayudar a los adultos mayores no es populismo, porque antes me acusaban de populista”, agregó.

El PAN difundió un spot en el que aparece el expresidente Vicente Fox y pide no dejarse engañar ya que fue en su sexenio cuando se creó un programa de pensión para adultos mayores y el Seguro Popular.

“Que no te engañen, fue en mi gobierno que comenzó, en todo el país, el programa de adultos mayores 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales”, dice Fox en el video.

Sin embargo, el expresidente Felipe Calderón reclamó la autoría del programa de apoyo a adultos mayores 70 y más, mientras que del Seguro Popular afirmó que fue en su gobierno cuando verdaderamente tuvo un presupuesto para ponerlo en marcha.

