López Obrador rechaza haber cometido violencia política de género contra Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció sobre las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el mandatario por violencia política de género contra la aspirante presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez.

En este contexto, el presidente negó que haya existido de su parte tales pronunciamientos y además acusó que alteraron sus expresiones; “mienten, calumnian”, comentó.

“Se da esta resolución que muestra de cuerpo entero, exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral, los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria, son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras”, expresó el tabasqueño.

El jefe del Ejecutivo aprovechó la ocasión para presentar algunas de las expresiones por las que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que sí incurrió en violencia política de género, en las que calificó a Xóchitl Gálvez como “pelele”, e insinuó que fue impuesta como “frentista” por un grupo de hombres de la “cúpula del poder”.

“Me acusan de violencia política de género y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Es realmente grave, pero ¿a qué tribunal acudo yo? Sí podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer porque entonces los convertiría yo en mártires vivientes, por eso estaba planteando lo de la reforma electoral, que a los integrantes de estos tribunales los elija el pueblo, no la mafia del poder económico y político”, refirió el mandatario.

Para cerrar el tema, López Obrador afirmó que su movimiento está consolidando la democracia e insistió en su propuesta para que los magistrados y consejeros electorales sean electos por votación popular.

Fuente: Excélsior