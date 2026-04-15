Diputado plantea tope a boletos de avión y eliminación de IVA en la TUA

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CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado federal Arturo Yáñez Cuéllar reiteró su propuesta para eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a la Tarifa de Uso de Aeropuertos (TUA), con el objetivo de reducir el costo de los boletos de avión y facilitar el acceso al transporte aéreo en México.

El legislador explicó que su iniciativa contempla reformas a la Ley de Aeropuertos, la Ley de Aviación Civil y la Ley del IVA, con la intención de atender lo que considera una problemática persistente: el alto costo de la TUA en el país, una de las más elevadas a nivel internacional sin que necesariamente se refleje en mejores servicios o infraestructura.

Como parte del proyecto, planteó establecer un tope máximo para los boletos de vuelos nacionales equivalente a 15 días de salario mínimo vigente, es decir, alrededor de 4 mil 182 pesos. Este límite aplicaría incluso en compras de último momento, con el fin de evitar incrementos excesivos en las tarifas.

La iniciativa también contempla la devolución inmediata de la TUA en caso de que el pasajero no utilice su vuelo, mediante mecanismos digitales o bancarios, para simplificar el proceso y brindar mayor certeza a los usuarios.

Además, propone prohibir la sobreventa de vuelos, una práctica que ha generado inconformidad entre pasajeros, con el objetivo de garantizar que cada usuario reciba el servicio por el que pagó.

Otro de los puntos incluidos es un descuento del 50 por ciento en la TUA para personas con discapacidad y adultos mayores, en línea con beneficios que ya se aplican en otros medios de transporte.

Yáñez Cuéllar destacó que el transporte aéreo es clave para el desarrollo económico, el turismo y la generación de empleos, por lo que consideró necesario impulsar medidas que promuevan condiciones más equitativas para los usuarios.

Finalmente, sostuvo que la reducción de costos y estos cambios contribuirían a fortalecer la competitividad del sector aéreo y a consolidar un sistema más accesible y eficiente en el país.

Durante el periodo vacacional comprendido entre junio y julio, los precios de vuelos nacionales han registrado incrementos significativos, superando los 4 mil pesos en diversas rutas, incluso en aerolíneas de bajo costo, debido en parte al impacto de la TUA en el precio final.