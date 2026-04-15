Rafael Marín Mollinedo asume delegación de Bienestar en Yucatán

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MÉRIDA.- Rafael Marín Mollinedo asumió oficialmente como delegado de Bienestar en Yucatán, a dos semanas de confirmarse su salida de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

El nombramiento se formalizó durante un evento realizado en el Centro de Convenciones Siglo XXI, donde estuvo acompañado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, junto a Servidores de la Nación.

El político, originario de Tabasco y radicado en Cancún desde hace más de 40 años, ocupa el cargo que dejó vacante Rogerio Castro Vázquez, quien anunció su salida de la dependencia federal el pasado 11 de febrero.

A través de redes sociales, Marín Mollinedo expresó que recibe esta encomienda “con agrado y compromiso”, tras participar en un encuentro con Servidores de la Nación de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, encabezado por la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

Al frente de la delegación, señaló que su prioridad será dar continuidad a los programas sociales y fortalecer su alcance en beneficio de la población más vulnerable.

“Para mí es un honor coordinar las acciones de bienestar, dar continuidad a los programas sociales y consolidar su alcance en beneficio de quienes más lo necesitan”, escribió.

Asimismo, agradeció la confianza de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para continuar colaborando en su administración.

Marín Mollinedo es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ha ocupado diversos cargos en la administración pública federal, entre ellos la dirección general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), la titularidad de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales y la representación de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

También ha desempeñado funciones en el gobierno de la Ciudad de México, así como en la iniciativa privada.

Antes de su nombramiento, Benito Mateo Rodríguez fungía como encargado de despacho de la delegación en Yucatán.

Cabe señalar que Marín Mollinedo es identificado como uno de los aspirantes de Morena a la candidatura por la gubernatura de Quintana Roo en 2027, entidad que se encuentra a pocas horas de distancia de su nueva encomienda.