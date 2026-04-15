Tortilla podría subir hasta 4 pesos por kilo, advierten; UNIMT lo descarta

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CIUDAD DE MÉXICO.- El precio del kilo de tortilla en México podría aumentar entre dos y cuatro pesos en los próximos días, advirtió Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT). Sin embargo, la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) rechazó este escenario y aseguró que no corresponde a la realidad del mercado ni a los compromisos del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla.

El dirigente del CNT señaló que el ajuste buscaría compensar un rezago acumulado en los últimos tres años, estimado en alrededor de 16 por ciento, y que podría aplicarse de forma inmediata.

En contraste, la UNIMT llamó a los integrantes del sector a mantener la estabilidad de precios y reiteró que la coordinación del gremio es clave para garantizar el abasto de este producto básico en la alimentación de millones de mexicanos.

Desde el ámbito económico, Rodolfo Ostolaza, subdirector de estudios económicos de Banamex, advirtió que un incremento en el precio de la tortilla sería “desastroso” para la economía de las familias, al tratarse de un alimento esencial.

Señaló que un alza iría en contra del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) y obligaría a los hogares a recortar otros gastos, afectando el consumo y la actividad económica en general.

Por su parte, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) indicó que el comportamiento del maíz no justifica un incremento en el precio final. De acuerdo con sus datos, el precio promedio del maíz blanco se ubica en 5 mil 284 pesos por tonelada, lo que representa una caída cercana al 20 por ciento respecto al año anterior.

En la Ciudad de México, este insumo ronda los 6 mil pesos por tonelada, también por debajo de los niveles de 2025, lo que confirma que la materia prima no está presionando al alza el costo de la tortilla.

Especialistas coinciden en que el precio del producto responde más a factores estructurales, como el aumento en salarios, costos de energía, rentas, logística e incluso problemas de inseguridad y extorsión en algunas regiones.

Además, destacaron que el precio se determina a nivel local por cada establecimiento, dependiendo de condiciones como la competencia y la presencia de mercado informal, lo que genera una amplia variación en el país.

En este contexto, Iván Arias, director de estudios económicos de Banamex, advirtió que incluso un incremento moderado podría añadir presión a la inflación.