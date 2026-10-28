Exalcalde de Playa del Carmen enfrenta orden de captura; delito y causa penal no son públicos

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PLAYA DEL CARMEN.- El expresidente municipal de Playa del Carmen, Miguel Ramón Martín Azueta, promovió un amparo contra una orden de aprehensión emitida por una autoridad judicial de Cancún, sin que hasta el momento se hayan hecho públicos el delito, la causa penal o los hechos que dieron origen al mandato.

La solicitud de protección federal fue presentada el 13 de octubre y quedó registrada con el expediente 1340/2026 ante el Juzgado Segundo de Distrito. La demanda comprende la ejecución de la orden y otros actos relacionados con su detención, presentación y búsqueda.

El juzgado admitió el recurso mediante un acuerdo del 14 de octubre, publicado al día siguiente, y dispuso abrir el incidente de suspensión.

“Se tiene por admitida demanda de amparo, se ordena la apertura del incidente de suspensión y se requiere informe justificado a las responsables”, establece la síntesis judicial.

Entre las autoridades señaladas figura un juez de Control adscrito al Juzgado de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, quien ya rindió su informe dentro del procedimiento.

La audiencia incidental está prevista para este jueves 29 de octubre. La constitucional fue programada para el 19 de noviembre, a las 10:20 horas. La información proporcionada no precisa si se concedió alguna suspensión.

Martín Azueta gobernó entre 1999 y 2002 el municipio entonces denominado Solidaridad, hoy Playa del Carmen. Posteriormente fue jefe de la Oficina de la Gubernatura durante la administración de Carlos Joaquín González.