Lula remonta resultado de primera vuelta y gana elección presidencial con 51.76%

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BRASILIA.- Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta presidencial de Brasil con más de 64 millones de votos, equivalentes al 51.76 por ciento, y encabezará por cuarta ocasión el gobierno del país sudamericano.

El candidato del Partido de los Trabajadores (PT) superó al aspirante de ultraderecha del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonario, quien obtuvo 59.7 millones de sufragios, correspondientes al 48.2 por ciento.

El resultado del domingo 25 de octubre revirtió el orden de la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre. En aquella jornada, Bolsonaro consiguió el 47 por ciento de los votos, frente al 45 por ciento de Lula.

Con la remontada, el dirigente del PT, próximo a cumplir 81 años, se convirtió en el primer candidato que gana la Presidencia después de quedar en segundo lugar en la primera vuelta desde el fin de la dictadura militar, en 1985.

La victoria mantiene un gobierno de izquierda en Brasil, la mayor economía de América Latina, en un escenario regional marcado por el avance de gobiernos de derecha respaldados por el presidente estadounidense Donald Trump.