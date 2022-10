Madre busca con sus propios medios a su hija de 12 años desaparecida en Cancún, ante omisión de la Ficalía.

Comparte esta Noticia

A más de dos meses de la desaparición de la niña Fernanda Cayetana Canul Blanco, en la zona continental de Isla Mujeres, sus padres, Deysi Blanco y Laureano Canul, estuvieron dos días en Yucatán, porque a partir de lo que las autoridades les han dicho, creen que su hija está en ese territorio o en Campeche.

La familia de Fernanda Cayetana pide ayuda a la población en general para poder solventar los gastos, señala que no hay avances de la Fiscalía en Quintana Roo, aunque tuvieron apoyo de las autoridades en Yucatán, además que, gracias a Dios, no han continuado las amenazas en su contra y siguen sin información del principal sospechoso de la desaparición de la niña.

Deisy y Laureano acusan directamente a Marco Antonio Cauich Adrián y a su esposa Angélica por la desaparición de la menor de 12 años de edad. Actualmente, Cauich Adrián cuenta con una orden de aprehensión y la FGE Quintana Roo ofrece una recompensa de 1 millón de pesos a quien dé información que permita localizarlo.

Cuestionada por los motivos de su reciente viaje hecho la semana pasada, Deysi señaló: “Yo no quiero que no se enfríe esto, he estado en Mérida y Valladolid, en Yucatán estuve dos días con mi esposo y una amiga del ‘Colectivo Verdad, Memoria y Justicia’, lo que fuimos a hacer es pegar lonas de Marco Antonio, de su esposa y de mi niña, como tenemos conocidos en Valladolid, por medio de ellos pidieron la autorización en el Palacio y dijeron que sí, se nos autorizó pegar lonas”.

Siguen corazonadas: familia de Fernanda Cayetana

Sobre qué pistas o indicios le señalaron que su hija menor podría estar en Yucatán, la madre de familia dijo que “no hay pistas, simplemente me habían dicho que la niña está en un estado y, con mi esposo, sacamos conclusiones y para nosotros es Yucatán o Campeche”.

“En Mérida nada más fuimos nosotros para ver si en verdad habían mandado la orden de aprehensión, y donde nos dijeron que hay una orden de colaboración, no de aprehensión, de lo que mandó la Fiscalía de aquí para allá. En Valladolid no fuimos al Palacio porque no estaba el presidente con el que queríamos hablar, entonces mejor sólo pegamos lonas en todo lo que es el Centro, fueron 35 lonas las que pegamos”.

“La comunidad de Valladolid es gente que cuando ve algo no les importa agarrar a la persona, es unida la gente de Yucatán, cuando les pusimos las lonas de hecho hablé un pedazo de maya para que la gente que no habla español me entienda”.

Deysi cuenta que de allí se fue junto a su esposo Laureano a la Villa de Peto, en Yucatán, donde querían ver al presidente municipal, pero tampoco dieron con él. “En Peto nada más a unos vecinos se les entregó folletos de la foto de la niña y del taquero con su mujer y los llevaron a otros pueblitos”.

Siguen buscando a Fernanda

La búsqueda de Fernanda Cayetana no ha parado desde el día de su desaparición, se han hecho marchas exigiendo una respuesta por parte de las autoridades y, hasta el momento, dice que no hay avances por parte de la Fiscalía General de Quintana Roo, por lo que ha tenido que moverse por su cuenta, colocando lonas y folletos en puntos clave de Isla Mujeres, Cancún y ahora en Valladolid. En ese sentido, Deysi considera que “la fiscalía es la que tiene que hacer este trabajo no nosotros, pero como no se quieren mover, no se quieren aligerar, pues entonces como padres nosotros estamos haciendo ese trabajo que ellos no quieren hacer”.

Incluso, hace hincapié en que una vez que les entreguen más lonas, lo más seguro es que van a continuar repartiendo información de pueblo en pueblo, pero antes necesita sentarse a platicar con su esposo para saber a dónde van a ir, pues el gasto monetario que implica viajar, sumado a las impresiones de la ficha de desaparición de Fernanda les están agotando sus recursos.

“Si la gente nos puede ayudar estoy agradecida, porque ahora sí ya me gasté todo mi dinero, mi guardado, y todo con lo que me han apoyado. Ya me quedé en ceros, entonces para que me puedan seguir apoyando y seguir yendo a pegar lonas hasta donde lleguemos, porque no se me hace justo que no demos con el paradero de esta persona ni de la niña”.

Una madre sin miedo

Deysi Canul asegura que no tiene miedo y ahora va a pelear por los derechos de su hija, porque “si es la hija del fiscal o hija de un licenciado, de un comandante o policía, en 24 horas ya dieron con ella, más si es de un presidente, si fuera la hija de Mara Lezama ya hubieran dado con ella, pero como es hija de gente humilde, por eso no. Pero yo aquí acuso a la fiscalía de haber dejado que pasara tanto tiempo para que escapara ese hombre”.

La madre de Fernanda quiere que dejen de buscar a su hija en el monte “porque ellos no buscan gente viva, cadáveres buscan ellos y ya estoy harta de eso”. Ahora, exige a los tres niveles de gobierno que se apresuren a buscar a Fernanda, porque dando con el paradero de Marco Antonio van a dar con el paradero de su niña.

“Las cosas que yo exijo es que dejen de buscar en el monte, que busquen a la familia de Marco Antonio Cauich para que puedan atestiguar donde está, y que vayan a buscar a Marco Antonio donde está escondido, porque ellos saben, porque me dijeron que lo tienen ubicado en un estado pero no me dicen nada más, y si lo tienen ubicado por qué no hacen nada para detenerlo. Es por eso que mi esposo y yo seguimos buscando y haciendo lo que ellos no hacen”.

Hasta el momento, la familia de Fernanda Cayetana dice no contar con información del presunto culpable ni de la menor de edad, afortunadamente tampoco han recibido amenazas vía telefónica desde hace un tiempo.