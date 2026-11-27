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CHETUMAL.- Luz Carmen, madre de Jazmine Iridián Jiménez Ramos, exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) impulsar el proceso penal contra el presunto responsable del feminicidio de su hija, cometido en 2008, cuando la niña tenía diez años.

Durante la movilización del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, denunció que la investigación permaneció estancada durante 17 años y que, pese a la detención de José “N”, alias “El Chilango”, hace aproximadamente un año, el procedimiento sigue sin avances por aplazamientos que atribuyó al imputado.

La madre expresó su preocupación por que las demoras terminen favoreciendo al acusado. Por ello, pidió la intervención del fiscal general, Raciel López Salazar, para garantizar el acceso a la justicia, con respeto a los derechos y al debido proceso.

Luz Carmen recordó que Jazmine nació en Chetumal y estudiaba en la primaria “Octavio Paz”. Desde el crimen, afirmó, ha mantenido su exigencia de que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades conforme a la ley.

“Desde hace 18 años sigo esperando justicia. ¿Cuánto más voy a tener que esperar?”, reclamó.

Alrededor de diez mujeres respaldaron su demanda durante la marcha del 25N, que recorrió la avenida Héroes desde el Museo de la Cultura Maya hasta el Palacio de Gobierno.

Las participantes también exigieron justicia por el feminicidio de Francisca Mariner, en Cancún, y por un caso de violencia digital. Señalaron que persiste el temor por la seguridad de las mujeres en Quintana Roo y reclamaron acciones para garantizar una vida libre de violencia.

Al finalizar el recorrido, colocaron una fotografía de Jazmine en el árbol de Navidad instalado frente al Palacio de Gobierno, como un acto de memoria por la niña y por las víctimas de violencia en la entidad.