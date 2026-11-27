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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que su próxima reunión con Donald Trump, prevista para diciembre en Mar-a-Lago durante la cumbre del G20, sea la última oportunidad para alcanzar un acuerdo arancelario. También descartó vincular una eventual extradición de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, con las negociaciones comerciales.

La mandataria sostuvo que cualquier decisión sobre la entrega del detenido corresponderá al Gabinete de Seguridad y deberá responder a los intereses de México. Aclaró que no se trataría de ofrecer una muestra de cooperación a Washington.

Sheinbaum expresó su expectativa de lograr un acuerdo en diciembre, aunque señaló que dependerá de las propuestas presentadas. Recordó que Trump todavía tiene dos años de gobierno y afirmó que el diálogo bilateral continuará, pese a los cambios políticos previstos para enero en Estados Unidos.

Informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará la próxima semana a territorio estadounidense, después de participar en Vietnam en la cumbre del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

Ebrard continuará las conversaciones con el Departamento de Comercio y con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. La prioridad mexicana, explicó la presidenta, es reducir los aranceles de la sección 232 que afectan a automóviles, acero, aluminio y sus derivados.

La mandataria precisó que su gobierno no busca cerrar un acuerdo bajo cualquier condición, sino preservar los intereses nacionales.

Respecto de las barreras no arancelarias, afirmó que cerca de 90 puntos abordados en el trabajo bilateral ya fueron resueltos, sin comprometer la soberanía ni los intereses de México. Por ello, señaló que esos asuntos quedaron fuera de la discusión pendiente.

Sheinbaum también cuestionó los planteamientos estadounidenses sobre el déficit comercial. Sostuvo que México incrementó sus compras al país vecino durante el último año y medio y afirmó que “prácticamente no hay déficit”.

Como ejemplo, mencionó la adquisición de turbinas de generación eléctrica a General Electric, pese a que existían opciones de proveedores coreanos o chinos, además de mayores compras de acero estadounidense. Añadió que México es el país que más productos adquiere de Estados Unidos.

Sobre el crecimiento de las exportaciones mexicanas de electrónicos, lo relacionó con la expansión de centros de datos y proyectos de inteligencia artificial en territorio estadounidense.

Explicó que esos equipos incorporan componentes procedentes de Taiwán y otros países, algunos de los cuales llegan a México desde Estados Unidos. En las plantas mexicanas reciben valor agregado antes de ser exportados al mercado vecino.

La presidenta destacó la especialización de la industria de ensamble electrónico instalada tanto en el norte como en otras regiones del país y sostuvo que esa integración también beneficia a Estados Unidos.

Las conversaciones siguen abiertas y todavía no existe un acuerdo definitivo, reconoció Sheinbaum, quien reiteró su expectativa de concluirlas pronto.