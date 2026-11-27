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CHETUMAL.- La presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), Rubí Pacheco Pérez, pidió a las autoridades federales aclarar la situación jurídica de las empresas proveedoras vinculadas con las investigaciones del caso Guadalupe Taddei, antes de que el organismo inicie nuevas licitaciones para adquirir documentación y materiales electorales.

La consejera reconoció que el instituto adjudicó contratos millonarios a compañías señaladas en el caso, pero sostuvo que no puede excluirlas de los concursos únicamente por las acusaciones públicas. Explicó que, hasta donde tiene conocimiento, no existe una sanción firme que les impida contratar con instituciones públicas.

Pacheco Pérez consideró necesario que las instancias competentes informen si esas empresas tienen sanciones administrativas o impedimentos legales para participar en nuevas adquisiciones. Señaló que esa definición dará certeza al organismo local al preparar sus procedimientos de compra.

Entre las proveedoras mencionadas están Litho Formas y Cajas Graf, contratadas por el Ieqroo para suministrar materiales y documentación durante la elección judicial de 2025.

De acuerdo con las cifras reconocidas por el instituto, Litho Formas recibió un contrato por aproximadamente 34 millones 798 mil pesos y Cajas Graf obtuvo otro por 15 millones 897 mil pesos. Ambas adjudicaciones sumaron alrededor de 50 millones 695 mil pesos.

Las contrataciones forman parte de las revisiones nacionales sobre proveedores de insumos electorales, sus posibles vínculos comerciales y los procedimientos mediante los cuales obtuvieron adjudicaciones en distintos organismos del país.

La presidenta del Ieqroo informó que ya se entregó documentación sobre los procedimientos de contratación a las autoridades fiscalizadoras, para que puedan revisar las adquisiciones realizadas.

Insistió en que las licitaciones deben sujetarse a la legislación y garantizar condiciones de competencia. Desde su perspectiva, impedir la participación de una compañía requiere una determinación que sustente la decisión.

También recordó que las compras se resuelven mediante órganos colegiados y que participa directamente en el Comité de Adquisiciones desde febrero de 2024. Afirmó que sus sesiones son públicas y se transmiten para permitir el seguimiento ciudadano.

El organismo prevé preparar sus próximas licitaciones a más tardar en febrero y requiere conocer qué empresas están habilitadas para suministrar boletas, documentación y materiales electorales.

Con información de Caribe Peninsular