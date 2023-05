Manager de El Komander confirma cancelación de concierto en Cancún; autoridades argumentan ‘confusión’

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- El pasado martes se confirmó que Alfredo Ríos, “El Komander”, no se presentará en Cancún este viernes 19 de mayo, en un concierto en el que compartiría escenario con Chuy Lizárraga, Francisco “El Gallo” Elizalde y Ángel Preciado.

David García, mánager del cantante, en exclusiva para el periódico La Verdad, expresó que fue notificado de la cancelación, debido a que no se cumplieron con los permisos necesarios.

“No sé qué problemas hubo con el permiso para tramitarlo y me dijo (el empresario) que no le dieron y, si no hay permiso, pues no podemos salir a hacer el evento. Nosotros nos quedamos con muchas ganas de presentarnos en Cancún porque ya tenemos varios años sin venir y esperamos pronto se haga realidad la fecha”, explicó.

César Ruiz, el empresario encargado del concierto, también dio su versión. Señaló que el Ayuntamiento le notificó que debían ajustarse a la ley que prohíbe la organización de conciertos que inciten a la violencia.

“Desgraciadamente, y afortunadamente, en Cancún acaban de hacer iniciativas donde ya no permitirán más eventos de narcocorridos o de gente que canta corridos e incitan a la violencia, nosotros estamos apegados a las reglas y a los procedimientos que nos marca el municipio de Benito Juárez; entonces, con base en eso, se canceló El Komander. Nosotros tenemos que hacerlo en otra ciudad donde sí se permiten este tipo de eventos”, aseguró el empresario.

Sin embargo, Karina Espinosa, regidora de la Comisión de Espectáculos y Diversiones, dijo que buscará un acercamiento con el empresario organizador del concierto, pues tal vez exista una confusión, debido a que todavía no se modifica el Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas del Municipio de Benito Juárez para prohibir específicamente ese tipo de música.

“Si bien estamos trabajando en mejorar la iniciativa, no se maneja ninguna reforma a esa área de ese género de música y actualmente esa música tiene ciertos candados, pero no generaliza como tal este tipo de música, y como lo plantea el empresario no es así”, aseguró.

En su artículo 19, establece que todos son libres de organizar y presentar el espectáculo que deseen, siempre y cuando respeten lo siguiente: los valores culturales, intelectuales, éticos, religiosos, cívicos y artístico, así como la intimidad de las personas, la genitalidad, la sexualidad y el debido decoro que le responde a la reproducción del género humano, evitando su comercialización, mofa, disminución axiológica o la denigración de las preferencias sexuales de los habitantes de nuestro Municipio, así como preservar el orden público establecido por la sana convivencia social y la solidaridad humana, evitando en todo caso actos, posturas o gestos, reales o simulados, que induzcan al espectador a peleas a muerte, la promiscuidad, inciten a la violencia física o induzcan a la tortura.

Por ello, el acercamiento con el empresario permitirá aclararle algunas dudas, pues en su discurso se basa en una ley que todavía no existe.

“Puede ser que sea uno de los pasos de quienes dan los permisos donde fue la traba, ya sea en Bomberos, Protección Civil, Fiscalización, Comercio en Vía Pública, Secretaría General y más”, dijo la regidora.

Fuente: La Verdad