Máquinas pesadas destruyen refugio de animales; 22 mascotas perdieron la vida (video)

ENSENADA.- En redes sociales activistas y organizaciones en defensa de los derechos de los animales denunciaron que una empresa privada demolió un refugio para perritos en Ensenada, Baja California, pese a que los caninos estaban adentro. De acuerdo con la extitular de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Leticia Varela, 19 perros y 3 gatos perdieron la vida por este ataque.

Los hechos también fueron difundidos por una activista, quien se identifica como Guillermina Galván. De acuerdo con el testimonio de la mujer, publicado en un video de TikTok, ella es extranjera, pero se encuentra viviendo en el país de forma legal. La mujer pide apoyo, ya que comenta que perdió todo el refugio animal por dos empresas que acudieron al predio para demolerlo.

“Dos compañías vinieron y tomaron máquinas y destruyeron todo. Ahí había una casa, otros lugarcitos y más de 30 jaulas. Allá están mis cosas con mis animales muertos porque utilizaron las máquinas con los animales presentes, ocupo ayuda, ya no tengo nada”, dijo la mujer en el video que se hizo viral en redes sociales. “Me dicen que puedo demandar a las compañías, pero no ayuda a regresarle la vida a mis animales, no quiero que esto le pase a otros seres vivos”, agregó entre lágrimas.

La activista también detalló que solo algunos canes lograron sobrevivir al ataque y que actualmente está buscando jaulas y un lugar para poderlos resguardar, ya que se perdieron todas las pertenencias que guardaba en el refugio. Guillermina hizo un llamado a la ciudadanía para que los hechos no queden impunes y quien esté interesado ayude al refugio donando comida.

Los hechos también fueron difundidos por el reconocido activista Arturo Islas, quien destacó que lo ocurrido en Baja California es una situación de terror, ya que los propios operadores de la maquinaria accedieron a pasarle por encima a los perros y gatos que se encontraban viviendo en el predio. “Unos locos decidieron despojar a una señora de su albergue pasando máquinas de construcción por encima de los animales vivos, la máquina destruyendo la vida. Imagínate que estás en tu casa y vienen máquinas de construcción a destruirla pero encima de eso pasan encima de todos los perros y gatos que has rescatado, vivos”, mencionó el comunicador en un video que compartió en sus redes sociales.

Fuente: El Heraldo de México