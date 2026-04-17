Cuauhtémoc Cárdenas regresa al escenario público con cargo honorario en Pemex

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El histórico líder de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, regresó al escenario público al asumir la presidencia honoraria de la recién instalada Comisión Consultiva del Petróleo de Petróleos Mexicanos.

La empresa informó que este nuevo órgano fue formalmente instalado en un contexto marcado por la transformación del sector energético y los retos globales que enfrenta la industria de los hidrocarburos.

De acuerdo con la petrolera, la comisión tiene como objetivo fortalecer el análisis estratégico, la planeación de largo plazo y el seguimiento de la política petrolera nacional.

El nombramiento de Cárdenas tiene carácter honorario, por lo que su papel estará enfocado en aportar orientación estratégica, experiencia y respaldo institucional, más que en funciones operativas.

La conducción técnica de los trabajos recaerá en el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, quien encabezará las sesiones y el desarrollo de las propuestas.

La Comisión Consultiva del Petróleo fue anunciada el pasado 18 de marzo, en el marco del aniversario de la Expropiación Petrolera, como un espacio de asesoría especializada dentro de la empresa productiva del Estado.

Entre sus funciones destaca el análisis de tendencias y perspectivas de la industria petrolera, tanto a nivel nacional como internacional, con el fin de generar recomendaciones que fortalezcan la toma de decisiones estratégicas.

Asimismo, operará como un órgano permanente integrado por especialistas de distintos ámbitos —energético, académico y jurídico— y sesionará al menos tres veces al año, con posibilidad de reuniones adicionales según las necesidades del sector.