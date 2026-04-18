La viajera austeridad y el petate del muerto

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Signos

Los vuelos del ahora exPresidente Andrés Manuel en líneas comerciales eran de una austeridad republicana muy propia de su modo de ser y de su propaganda chocarrera: de su ladina estrategia de mitificación y promoción en la idólatra masividad electora, y de toda esa parafernalia idílicopolítica que tanto contribuía a vender su imagen como entre juarista y guadalupana, como bien aprendiera el predicador moralista macuspánico de los dinosaurios demagogos del tricolor.

Era lo suyo.

¿Pero los vuelos de Claudia? ¿Qué necesidad tiene la sobria académica marxista de hacer lo mismo si su izquierdismo es otro y su perfil político y su imagen son todo lo contrario? ¿Entiende que el cuento chino de la logística de la modestia también es un éxito heredable y abona al fanatismo entre los creyentes y votantes del presidencialismo del Bienestar?

¿No se puede, de veras, hacer política y ejercer el poder del Estado si no es en los extremos?

SM