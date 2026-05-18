Mara Lezama anuncia refuerzo en contención del sargazo en el Caribe mexicano

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CANCÚN.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, informó que el gobierno estatal y el federal preparan una nueva estrategia para reforzar la contención del sargazo en las costas del Caribe mexicano.

La mandataria explicó que recientemente sostuvo reuniones con autoridades de la Secretaría de Marina y la Armada de México para diseñar acciones enfocadas en mejorar la recolección y reducir la llegada masiva de la macroalga a las playas de Quintana Roo.

Entre las medidas contempladas destaca la incorporación de un nuevo buque con capacidad tres veces mayor al sargacero “Natans”, el cual operaría principalmente en altamar para interceptar mayores cantidades de sargazo antes de que llegue a la costa.

Además, se analiza la instalación de barreras de contención en puntos estratégicos y en zonas de mayor profundidad, con el objetivo de mejorar la eficiencia de las labores de recolección.

Mara Lezama indicó que la propuesta será presentada la próxima semana a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para su posible aprobación.

Aunque evitó precisar el monto de inversión, señaló que actualmente se realizan análisis presupuestales para definir los recursos necesarios.

“Una contingencia como esta implica revisar año con año qué funciona y cómo operan las barreras en zonas de mayor oleaje”, comentó la gobernadora.

La mandataria agregó que el sargazo ya es visible vía satélite como una gran mancha acercándose a las costas quintanarroenses, por lo que consideró necesario fortalecer las acciones preventivas.

Asimismo, recordó que no todas las playas presentan afectaciones todos los días, por lo que recomendó consultar el semáforo de monitoreo que informa diariamente sobre las condiciones del litoral.

De acuerdo con la gobernadora, hasta el pasado 11 de mayo se habían recolectado 36 mil toneladas de sargazo en Quintana Roo, cifra que refleja la magnitud del fenómeno durante esta temporada.