Playa del Carmen recolecta casi 80 mil toneladas de basura en lo que va de este año

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PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno municipal de Estefanía Mercado mantiene acciones permanentes de limpieza urbana y prevención sanitaria en Playa del Carmen, con la recolección de casi 80 mil toneladas de residuos sólidos urbanos en lo que va del año.

De acuerdo con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, del 1 de enero a la fecha se han recolectado 79 mil 986.52 toneladas de basura en 95 colonias y fraccionamientos del municipio, beneficiando directamente a más de 304 mil habitantes.

A estas labores se suman las jornadas de descacharrización, mediante las cuales se han retirado más de 680 toneladas de objetos en desuso, con el objetivo de prevenir criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

La titular de la dependencia, Julieta Martín, destacó que estas acciones forman parte de la estrategia para mantener una ciudad limpia, ordenada y saludable.

“Trabajamos todos los días para proteger la salud de las familias y conservar la buena imagen de Playa del Carmen”, señaló la funcionaria.

Entre las colonias atendidas se encuentran Centro, Colosio, Gonzalo Guerrero, Zazil-Ha, Puerto Aventuras, Villas del Sol, Real Ibiza, Selvanova, Toscana y Villa Maya, entre otras.

El gobierno municipal afirmó que estas acciones buscan fortalecer los servicios públicos, mejorar las condiciones sanitarias y preservar la imagen de Playa del Carmen como uno de los principales destinos turísticos del Caribe mexicano.