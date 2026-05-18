Otorgan amparo a exfuncionario por falla técnica en caso de feminicidio en Cancún

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CANCÚN.- La búsqueda de justicia por el feminicidio de Francisca Mariner Flores Patrón sufrió un nuevo revés judicial en Cancún, luego de que un juez federal otorgara un amparo a un exfuncionario de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo debido a una falla técnica registrada durante una audiencia.

El caso se originó a partir de un ruido de aproximadamente cinco segundos en la grabación de la audiencia de vinculación a proceso, ocasionado presuntamente cuando un secretario de actas presionó accidentalmente una tecla en la computadora.

Ese detalle fue suficiente para invalidar parte del procedimiento y conceder el amparo al exservidor público investigado por presuntas omisiones en el caso.

Francisca Mariner Flores Patrón fue asesinada en 2020, cuando tenía 17 años. Aunque su cuerpo fue localizado poco después, permaneció más de cuatro años sin identificar en el Servicio Médico Forense (Semefo).

Su madre, María Dolores Patrón, denunció negligencias y omisiones por parte de diversas autoridades ministeriales y periciales.

La mujer fundó el colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo y encabezó movilizaciones para exigir justicia y la identificación de su hija, la cual ocurrió hasta diciembre de 2024.

“Inicié un proceso legal contra los servidores públicos que cometieron negligencias y omisiones contra mi hija”, señaló María Dolores Patrón, al acusar que el caso no fue tratado inicialmente como feminicidio y que no se realizaron diligencias básicas, como la toma de muestras genéticas ni la búsqueda de familiares.

Además del exfuncionario beneficiado con el amparo, otros servidores públicos enfrentan procesos por posibles irregularidades, entre ellos una agente del Ministerio Público, personal de la Fiscalía especializada en desapariciones y un perito señalado por presuntas alteraciones en registros.

La audiencia de vinculación fue reprogramada y los procedimientos judiciales continúan.

Para colectivos de búsqueda y familiares de víctimas, el caso refleja las deficiencias institucionales que persisten en la atención de feminicidios y desapariciones.

“Si eso vivimos como colectivo, qué no vivirá la gente que no pertenece a ningún colectivo”, expresó María Dolores Patrón.