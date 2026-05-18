Rescatan a bebé recién nacido de un contenedor de basura en Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Un recién nacido de apenas unas horas de vida fue localizado abandonado dentro de un contenedor de basura en un tiradero clandestino del Fraccionamiento Paraíso Maya, en Cancún.

El hallazgo ocurrió cuando una mujer que recolectaba materiales reciclables escuchó el llanto del menor mientras revisaba los desperdicios en la Supermanzana 107.

De acuerdo con reportes preliminares, el bebé aún tenía el cordón umbilical al momento de ser encontrado, por lo que la mujer solicitó apoyo inmediato al número de emergencias 911.

Tras el reporte, autoridades municipales activaron los protocolos de atención para salvaguardar la integridad del menor.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez, personal de Protección Civil, integrantes del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género y paramédicos.

El recién nacido recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladado al Hospital General, donde permanece estable bajo observación en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), debido a que es considerado un paciente de riesgo.

Autoridades médicas informaron que el menor tenía menos de 24 horas de nacido y que ingresó al área de choque sin haber ingerido alimento.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso y localizar a los responsables, el bebé permanecerá bajo resguardo del Sistema DIF Municipal.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo iniciaron las indagatorias correspondientes.