Morena cierra registros para coordinaciones estatales con participación histórica

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, informó que concluyó la etapa de registro de aspirantes a las coordinaciones estatales de defensa de la transformación, un proceso que, aseguró, alcanzó una participación histórica y marca el inicio de la siguiente fase para definir a los perfiles que representarán al movimiento en las entidades del país.

En entrevista, la dirigente destacó que la respuesta de militantes y simpatizantes superó las expectativas, lo que, afirmó, refleja el fortalecimiento y la cohesión interna del partido.

“Este sábado concluyeron los registros de aspirantes a las coordinaciones estatales en defensa de la transformación con una participación histórica”, señaló.

Hernández sostuvo que el elevado número de registros demuestra el arraigo de Morena en todo el territorio nacional y el interés de sus integrantes por participar en la continuidad del proyecto político impulsado por el partido.

Añadió que esta etapa representó no solo un ejercicio de participación interna, sino también una muestra de unidad, al tiempo que reiteró que el objetivo es seleccionar perfiles capaces de dar continuidad a los principios y metas del movimiento.

“El movimiento se encuentra fuerte y unido tras este proceso de registro, donde buscamos perfiles que garanticen la continuidad del proyecto”, expresó.

Tras el cierre de los registros, explicó, el proceso avanzará con la aplicación de encuestas de reconocimiento, mediante las cuales se evaluará el nivel de respaldo y conocimiento de los aspirantes para definir quiénes pasarán a la fase final en cada entidad federativa.

“Inicia ahora una etapa de encuestas de reconocimiento para determinar quiénes pasarán a la fase final en cada una de las entidades federativas”, indicó.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones señaló que este mecanismo permitirá identificar a los perfiles con mayor aceptación, con el propósito de que quienes resulten seleccionados cuenten con el respaldo necesario para encabezar los trabajos del movimiento en los estados.

Asimismo, aseguró que Morena buscará conducir esta etapa con criterios de transparencia y objetividad para fortalecer sus liderazgos y consolidar el proyecto de transformación en todo el país.