Mara Lezama presenta estrategia mundialista ante cuerpo consular en Cancún

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CANCÚN.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación internacional y presentar las acciones que Quintana Roo impulsa rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo un encuentro con representantes del cuerpo consular acreditado en la entidad.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del C5 de Cancún y contó con la participación de representantes de 21 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Australia, Argentina, Colombia, Portugal y Cuba.

Durante el encuentro, la mandataria estatal destacó que Quintana Roo busca consolidarse como uno de los principales puntos de entrada y permanencia de visitantes durante el Mundial.

“El objetivo de esta reunión es presentar la estrategia del Caribe Mexicano en torno a este evento para que la gente venga y disfrute esta gran contienda desde la Capital Mundial de las Vacaciones”, expresó Mara Lezama.

La gobernadora señaló que esta estrategia contempla coordinación en materia de turismo, movilidad, atención a visitantes y seguridad, además de acciones enfocadas en la protección de niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido, la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, explicó que el organismo trabaja de manera coordinada con UNICEF México y diversas instituciones para fortalecer protocolos de atención y prevención durante eventos masivos.

Detalló que se han impulsado capacitaciones dirigidas a personal operativo, corporaciones de seguridad y trabajadores del sector turístico, con el propósito de reforzar la protección y salvaguarda de menores ante la llegada de visitantes internacionales.

Tras conocer las estrategias implementadas en la entidad, la cónsul de Canadá, Catherine Genois, reconoció el trabajo realizado por Quintana Roo y aseguró que la coordinación observada en la entidad destaca frente a otros destinos.

Por su parte, el cónsul general de Estados Unidos en Mérida, Justen A. Thomas, señaló que la embajada estadounidense lleva varios meses preparándose para el Mundial, especialmente en temas de seguridad para sus ciudadanos, y destacó el papel estratégico de Cancún dentro del torneo.

Durante la reunión también participaron el secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra; el secretario de Turismo de Benito Juárez, Juan Pablo de Zulueta; el director de Promoción del CPTQ, Jorge Luis Téllez; y el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres.