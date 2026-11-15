Mara Lezama revisa con empresarios de Chetumal los avances del Barrio Mágico y los proyectos para la capital

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CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama sostuvo una reunión de trabajo con empresarias y empresarios de Chetumal para revisar los avances del proyecto Barrio Mágico y conversar sobre acciones que contribuyen al desarrollo de la capital.

Durante el encuentro expuso que el Gobierno del Estado tiene en marcha obras, acciones y programas en la ciudad, además de proyectos previstos para los próximos meses. Las iniciativas abarcan áreas como salud, bienestar, educación, seguridad, economía e infraestructura urbana.

Entre los trabajos en curso se encuentra la renovación de vialidades en colonias y el mejoramiento de la imagen urbana del centro histórico mediante el proyecto Barrio Mágico.

También avanzan las rutas del transporte eléctrico MOBI, con unidades de alta tecnología, inclusivas y de confort como se merecen las y los chetumaleños, la rehabilitación del drenaje sanitario en la colonia Centro.

En materia económica, informó sobre las gestiones para consolidar el Recinto Fiscalizado y la terminal de carga en el Aeropuerto Internacional de Chetumal, así como la primera etapa del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI).

El respaldo a los negocios locales incluye créditos y subsidios para micronegocios, principalmente aquellos encabezados por mujeres, además de apoyos para artesanos y capacitación para el empleo de las personas.

Durante la conversación, la Gobernadora también mencionó inversión y desarrollo de proyectos en Mahahual.

En materia deportiva citó la rehabilitación del Estadio Nachan Kan, intervenciones en escuelas y mejoras en espacios de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo.

La reunión permitió revisar el avance de estas iniciativas y abordar temas de interés para el sector empresarial, en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, así como los proyectos que buscan fortalecer la actividad económica y mejorar los espacios y servicios de Chetumal, la capital del estado.