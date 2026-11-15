Sheinbaum viaja a China para presentar el Plan México en APEC y reunirse con Xi Jinping

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este domingo 15 de noviembre que viajó rumbo a Shenzhen, China, para representar a México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026. Durante la gira presentará el Plan México ante representantes empresariales de las 21 economías del foro y sostendrá una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping.

Sheinbaum dio a conocer su partida en redes sociales y adelantó que su agenda incluirá encuentros con empresarios y actividades de cooperación económica. También anunció que participará en una conferencia de prensa matutina para informar sobre los avances y resultados de la visita.

Las actividades de la mandataria en Shenzhen están previstas del 17 al 19 de noviembre. La 33.ª Reunión de Líderes Económicos de APEC se celebrará los días 18 y 19, con representantes de las 21 economías integrantes. El regreso de Sheinbaum a México está programado para el viernes 20 de noviembre.

Durante su encuentro con el Consejo Asesor de Negocios de APEC, la presidenta expondrá el modelo de desarrollo económico del país y las oportunidades de inversión que contempla el Plan México. La presentación busca atraer capital y ampliar los vínculos comerciales con las economías de Asia-Pacífico.

Además de la reunión con Xi Jinping, la agenda contempla conversaciones con representantes de Canadá, Australia y Vietnam. Sheinbaum también participará en las sesiones plenarias de la cumbre, donde se abordarán la cooperación económica y el desarrollo de la región.