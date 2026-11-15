Sedetus advierte contra compras y rentas en 39 desarrollos sujetos a procedimientos administrativos

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) alertó sobre al menos 39 desarrollos inmobiliarios que se ofrecen en Quintana Roo sin contar con los permisos y las autorizaciones necesarios. La dependencia, en coordinación con autoridades municipales, pidió evitar cualquier operación relacionada con esos proyectos para proteger el patrimonio de los compradores.

Según el comunicado, los proyectos están sujetos a procedimientos administrativos porque carecen de dictámenes, constancias, licencias y autorizaciones exigidos por la normativa estatal en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y propiedad en condominio.

Entre los desarrollos señalados figuran Faro 7, Salina Oasis, Xelvana, Varuna, Isla Diamante, Natura, Hakuna Residencial, Terrakota, Vía Marina, Barcelona, Coco Groove, El Pedregal y Punta Pitahaya. El recuento difundido distingue los 39 desarrollos recién detectados de las 193 alertas que la Sedetus ha emitido sobre proyectos inmobiliarios en la entidad.

Las autoridades pidieron abstenerse de comprar, vender, rentar o firmar promesas de compraventa relacionadas con los proyectos señalados. También recomendaron comprobar la situación jurídica de cualquier desarrollo antes de entregar un anticipo o firmar un contrato, ante los riesgos legales y económicos que implica comprometer dinero en un proyecto sin las autorizaciones correspondientes.

La Sedetus dispone de un registro de consulta pública para revisar el estatus de los desarrollos inmobiliarios del estado. Por su parte, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Cancún recomendó recurrir a asesores matriculados, investigar la trayectoria de las empresas desarrolladoras y verificar los permisos del proyecto antes de invertir.