Vicente Fox llama a respetar los resultados electorales tras la polémica por sus dichos sobre 2006

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CIUDAD DE MÉXICO.- Vicente Fox Quesada pidió respetar los resultados electorales y sostuvo que nadie debe atribuirse el respaldo que millones de mexicanos expresaron en las urnas. El expresidente difundió el mensaje el sábado 14 de noviembre, después de la polémica que desató al afirmar que hizo ganar a Felipe Calderón en la elección presidencial de 2006.

En el comunicado, Fox no aludió de manera directa a esa declaración. Dijo que ha dedicado buena parte de su vida pública a defender la democracia, la alternancia y las libertades, y reiteró su respeto a las instituciones que organizan y califican las elecciones, así como a quienes sostienen posiciones políticas distintas.

El exmandatario llamó a dejar atrás las diferencias y centrar la discusión en asuntos como la seguridad, la salud, la educación y las oportunidades para la población. Afirmó que seguirá participando en la vida pública y defendiendo sus convicciones.

Poco después, en su cuenta de X, celebró la alianza entre el PAN y el PRI en Sonora. Ambos partidos designaron a Antonio Astiazarán, presidente municipal de Hermosillo, como su abanderado para competir por la gubernatura en las elecciones de 2027.

El 3 de noviembre, en una entrevista con The Objective, Fox afirmó: «Hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso». Explicó que, al concluir su mandato de 2000 a 2006, quería que la Presidencia quedara en manos de otro panista. Dijo que trabajó para que el PAN conservara el poder, aunque no precisó qué acciones tomó ni cómo habrían influido en el resultado.

En la elección del 2 de julio de 2006, Calderón se impuso por 0.56 puntos porcentuales a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Por el Bien de Todos, integrada por el PRD, el PT y Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. López Obrador impugnó el resultado y denunció irregularidades en el proceso. Posteriormente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró a Calderón presidente electo.