Marco Rubio descarta envío de militares de EU a México para combatir al crimen: ‘Solo ocurrirá si lo piden’

WASHINGTON.- A menos que el gobierno de Claudia Sheinbaum lo solicite, Estados Unidos no enviará tropas militares a territorio mexicano para combatir al crimen organizado, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio.

Sin embargo, el funcionario estadounidense reconoció la amenaza que representan los cárteles en el país y sostuvo que cualquier acción deberá estar condicionada a la solicitud expresa del gobierno mexicano.

“No vamos a enviar fuerzas estadounidenses a México. Podemos ayudarlos con equipo, capacitación e inteligencia, pero eso solo ocurrirá si ellos lo piden”, declaró Rubio durante una conferencia de prensa tras su participación en la reunión del G7 en Canadá.

Estas declaraciones coinciden con la postura de Claudia Sheinbaum, quien ha expresado disposición a recibir apoyo de Estados Unidos en materia de seguridad, siempre que no implique una intervención militar, como lo ha planteado el presidente Donald Trump.

Marco Rubio subrayó que los cárteles en México, declarados por Estados Unidos como agrupaciones terroristas, poseen capacidades comparables o superiores a las de muchos Estados nacionales.

“No necesitas tener una ideología para ser considerado terrorista. Estos grupos tienen más armas, mejor entrenamiento y mejor inteligencia que varios gobiernos”, dijo al referirse al alcance de estas organizaciones.

El secretario de Estado de EU fue cuestionado por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.

Marco Rubio señaló que el caso de Carlos Manzo no es un hecho aislado, ya que últimamente se han registrado asesinatos de otros alcaldes en México. Añadió que periodistas, políticos y jueces también han sido víctimas de la violencia ejercida por los grupos criminales.